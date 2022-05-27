Кишинёв, 27 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Молдавии в скором времени может начаться дефицит автомобильного топлива. Об этом 27 мая сообщает издание Mold-street, ссылаясь на перевозчиков грузов.

Топливо

По данным журналистов, поставки топлива тормозятся из-за скопления на границе большого количества грузовиков, следующих из Румынии в Молдавию.

«Если раньше цистерны пересекали границу в течение суток, то теперь это занимает два — три дня и даже дольше. Таким образом, перевозка нефтепродуктов занимает около восьми дней в оба конца, а это означает более высокие затраты на транспортировку топлива», — сказал собеседник журналистам.

Сообщается, что Ассоциация нефтяных компаний (АНК) Молдавии сообщила Таможенной службе республики и Национальному агентству по регулированию в энергетике о возможной нехватке нефтепродуктов в стране и призвала помочь в ускорении прохождения таможенных процедур.

Стоит отметить, что единственным таможенным пунктом между Молдавией и Румынией, где могут проезжать грузовые автомобили является Леушены — Албица. Он стал самым загруженным пограничным пунктом в Молдавии.