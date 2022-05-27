Стокгольм, , 13:21 — REGNUM Партия «Зеленых» намерена сформировать правительство Швеции после сентябрьских парламентских выборов вместе с «Социал-демократами», «Левыми» и «Центристами». Об этом 27 мая в интервью новостной службе TT заявил лидер «Зеленых» Пер Болунд.

Пер Болунд Mp.se

«Это основано на том, что все партии готовы взять на себя ответственность, необходимую для участия в делах правительства, и сформировать единую рабочую повестку», — отметил Болунд.

Он также сказал, что трудно требовать ответственности от политиков, если партии, стоящие за различными законопроектами, не являются частью базы правительственной поддержки.

«Зеленые» покинули правительство Швеции прошлой зимой. Однако теперь, заявил Болунд, партия снова готова работать с «Социал-демократами».

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции рассказали, каким может быть состав следующего правительства