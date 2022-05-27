Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Голландский пароход «De Ruyter», погибший в августе 1906 году с грузом овса и пиломатериалов на пути из Санкт-Петербурга в Роттердам, был обнаружен и идентифицирован в рамках совместной экспедиции «Разведывательно-водолазной команды» и морской инженерной компании «Фертоинг» «Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда». Экспедиция проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Русского географического общества и ПАО «Транснефть».

«Сначала главным источником идентификации стал именной колокол судна, однако и он не гарантировал окончательный результат. Финальную точку поставили, когда при создании фотограмметрической модели судна засняли на корме название, написанное накладными латунными буквами, — сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов , — Нам удалось не только идентифицировать судно, но и сделать предположение, что голландский капитан дал не совсем верные показания о причинах его гибели, чтобы получить страховку за груз».

Пароход был построен в 1889 году на верфи в Белфасте и первоначально носил название «William C. Mitchell».

«Интересно, что в регистр Ллойда он был внесён только спустя 3 года после постройки, что затруднило изначально его поиск в документах, — говорит участник экспедиции, историк Михаил Иванов , — Поэтому изначально мы считали, что это судно «Аусма», погибшее в Таллинском прорыве, ведь найденный объект полностью соответствовал размерами и строением «Аусме», а колокол с «De Ruyter» на нем мог быть заменён по каким-либо причинам, будучи приобретённым на аукционе, как это часто бывало.

Однако новое погружение в мае 2022 года при штилевой погоде и хорошей видимости на объекте расставило всё по своим местам».

Колокол ДеРюйтер

В 1897 году пароход «Wm C. Mitchell» был продан голландской компании и получил имя прославленного голландского адмирала — «De Ruyter». В августе 1906 года он вышел из Санкт-Петербурга в Роттердам с грузом овса и пиломатериалов. По информации капитана, которую он дал после кораблекрушения в страховую компанию, судно погибло 12 августа недалеко от Хельсинки от столкновения с затонувшим объектом. Упоминание Хельсинки и дало нашей команде основание предположить, что колокол мог быть поднят с мелководья и продан вместе с другими элементами корабля на судоподъемном аукционе другим судовладельцам. Вероятно, по итогам расследования судовладелец «De Ruyter» получил причитающуюся страховую сумму, и про судно забыли.

Однако российская экспедиция обнаружила корпус в водах России, недалеко от острова Родшер. От Хельсинки это примерно полдня пути. В трюмах было обнаружено то самое зерно, груз овса, указанный в документах, на палубе остатки штабелей досок. На корме оператор команды, игумен Иннокентий (Ольховой) снял название, написанное накладными латунными буквами — «De Ruyter».

Вероятнее всего, пароход вследствие навигационной ошибки мог налететь на банку недалеко от острова Родшер и затонуть. Однако нельзя было исключать и возможность значительного дрейфа брошенного экипажем судна, которое держалось на плаву за счет плавучести своего груза. Пробоину пароход получил в носовой части. При погружении под воду корпус судна вошёл носом в грунт и надломился. Судя по отсутствию шлюпок и опущенным шлюпбалкам, затонул он не быстро, и вся команда спаслась.

Ситуацию несколько прояснили материалы гидрографической службы Российской империи за 1906 год, где было указано, что пароход затонул к западу от острова Родшер. Однако, капитан дал показания, что имело место столкновение с затонувшим ранее судном.

Пока аппаратура команды «Фертоинг» и Разведывательно-водолазной команды не обнаружила в районе гибели парохода «De Ruyter» каких-либо следов более ранних кораблекрушений, хотя были отмечены несколько банок, которые вполне могли стать причиной его гибели вследствие навигационной ошибки. Исследования продолжаются. Российские поисковики планируют создать 3D- модель парохода и представить её на сайте Разведывательно-водолазной команды. Как сообщил Константин Богданов, начались переговоры о создании документального фильма по истории корабля и подробностях его гибели.

В настоящее время команда «Фертоинга» возвращается в район для возобновления поиска судна «Аусма», погибшего в Таллинском прорыве 29 августа 1941 года.