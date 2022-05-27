Стокгольм, 27 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. 27 мая редакционные стати крупнейших шведских газетах были посвящены вопросу формирования правительства после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Так, например, редакция газеты DN написала, что формирование коалиционного правительства Швеции, которое будет состоять из «Социал-демократов» и «Умеренных», не исключено.

Вполне вероятно, что даже после выборов текущие события, проходящие в России и Украине, продолжатся, а Швеция к тому моменту до сих пор не будет полноправным членом НАТО. В этой связи стране потребуется сильное коалиционное правительство.

«Конечно, между ними существуют значительные идеологические и фактические политические различия, но не более, чем внутри двух баз правительственной поддержки, куда входят «Либералы», «Шведские демократы» с одной стороны и «Центристы», «Левые» с другой», — говорится в статье.