Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Серия вооруженных нападений прокатилась по американскому городу Нью-Йорку 26 и 27 мая, сообщает со ссылкой на полицию New York Post.

André Gustavo Stumpf Нападение

В результате перестрелки погиб 37-летний мужчина, получивший пулевое ранение в туловище. На данный момент информации об обстоятельствах нападения нет, никто не задержан.

Кроме того, полиция обнаружила тело 22-летнего мужчины в его квартире. Он погиб в результате огнестрельного ранения головы. Обстоятельства происшествия также изучаются.

Жертвой насилия стал и 22-летний мужчина, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено рядом с многоквартирным домом, в котором он жил.