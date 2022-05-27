Омск, 27 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В посёлке Светлый Омской области 27 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины гвардии подполковника Дениса Глебова. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Оmskportal.ru Денис Глебов погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины

Высеченный в камне портрет с именем военнослужащего изготовили военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института. Его установили на здании школы № 148, где учился герой.

Открыли мемориальную доску начальник 242-го Учебного центра подготовки специалистов ВДВ и директор школы. Проститься с героем пришли представители органов власти, военнослужащие, учащиеся школы и родственники.

Собравшиеся почтили память Дениса Глебова минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске. Прозвучал троекратный ружейный залп, курсанты прошли торжественным маршем.

«Молодое поколение, глядя на памятную доску, видя происходящие события, будет помнить своих героев», — подчеркнул первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

Денис Глебов окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, Московский военный университет, служил в 242-м Учебном центре подготовки специалистов ВДВ.

В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов проявил мужество и самоотверженность, способствовавшие успешному выполнению боевых задач.

Герой погиб 26 февраля, попав под артиллерийско-миномётный обстрел. Награждён посмертно орденом Мужества.

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