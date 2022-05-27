Кемерово, 27 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего заключённого исправительной колонии. Он подозревается в применении насилия к сотруднику колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, после того как заключённому оказали медицинскую стоматологическую помощь, вернувшись в камеру он высказал недовольство объёмом оказанной помощи. В присутствии сотрудников колонии он стал ломать имущество, бить по дверям. На замечание мужчина не реагировал, а затем и вовсе применил насилие к инспектору группы надзора, который пытался его успокоить.

Материалы о применении насилия к сотруднику колонии были переданы в следственные органы. Вину обвиняемый признал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.