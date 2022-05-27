Париж, 27 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о проведении правительственного семинара до конца июня, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Я дала своему правительству три наставления: скорость, эффективность и результаты. Я привержена этому, и мы будем коллективно продолжать следить за нашими действиями в июне месяце. Со своей стороны, я соберу министров в этом формате», — уточнила Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Франции, проживающие за границей и зарегистрированные в консульских списках избирателей, могут голосовать через интернет в первом туре выборов в законодательные органы власти с 27 мая 2022 года.