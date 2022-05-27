Вашингтон, , 13:10 — REGNUM На американского предпринимателя Илона Маска подали в суд акционеры соцсети Twitter. Об этом 27 мая сообщает телеканал CNBC.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Отмечается, что Маск, пытаясь купить Twitter, нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.

Акционеры утверждают, что Маск посеял сомнения по поводу того, завершит ли он сделку после подписания контракта. По их мнению, он хочет существенно снизить акции Twitter.

В документе отмечается, что жалобы Маска на спам и ботов в соцсети были частью схемы, направленной на то, чтобы договорится о лучшей цене или сорвать сделку.

25 апреля Twitter объявил, что Маск купит соцсеть за $44 млрд, а 13 мая Маск заявил о приостановке сделки. По его словам, он хочет убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%. Из-за этого акции Twitter рухнули на 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: Маск судится с инвесторами Twitter из-за сокрытия данных о доле в компании