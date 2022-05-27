Стокгольм, , 14:15 — REGNUM 27 мая правительство Швеции должно представить отчет, в котором будет написано, какие фонды и организации лишатся значительного финансирования на фоне последних событий на территории Украины, поскольку шведские власти вынуждены переориентировать помощь в целях развития на прием украинских беженцев. Об этом сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

В частности, правительство Швеции будет выделять меньше денег на поддержку работы по защите прав человека, демократии, устойчивого развития.

В профильном агентстве SIDA уже объявили, что помощь в целях развития сократиться на 6,9 миллиардов крон (690 млн евро).