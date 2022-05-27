В Швеции объяснили, почему сократят финансирование различных фондов
Стокгольм, 27 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. 27 мая правительство Швеции должно представить отчет, в котором будет написано, какие фонды и организации лишатся значительного финансирования на фоне последних событий на территории Украины, поскольку шведские власти вынуждены переориентировать помощь в целях развития на прием украинских беженцев. Об этом сообщил телеканал SVT.
В частности, правительство Швеции будет выделять меньше денег на поддержку работы по защите прав человека, демократии, устойчивого развития.
В профильном агентстве SIDA уже объявили, что помощь в целях развития сократиться на 6,9 миллиардов крон (690 млн евро).
«Организации по оказанию помощи, которые зависят от поддержки SIDA, теперь лихорадочно работают над тем, чтобы приспособиться к снижению расходов, объявленному правительством. Среди прочего помощь по развитию демократии и защите прав человека сократится с 981 миллиона крон до 559 миллионов крон,