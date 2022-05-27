Стокгольм, 27 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Крупнейшие медиакомпании из Дании, Финляндии, Германии и Японии направили своих журналистов для наблюдения последних стрелковых учений полка P18 на шведском острове Готланд. Как сообщил телеканал SVT 26 мая, внимание мировых СМИ приковано к защите Готланда с начала 2022 года.

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Шведский Готланд имеет стратегическое значение. В вооруженных силах Швеции неоднократно заявляли, что военное командование Швеции готовится к сценариям, при которых остров будет оккупирован в первые дни в случае начала войны в регионе.

«Наверное, в этом и заключается стратегическое значение Готланда, мы относительно недалеко находимся от Калининграда», — заявил в интервью SVT командир полкаМагнус Фриквалль.

В то же время командующий шведскими силами на Готланде Магнус Фрикваль отмечает, что столь пристальное внимание мировых СМИ к острову «накаляет ситуацию».