Москва, 27 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Арест экс-президента Молдавии Игоря Додона, выступающего за развитие отношений с Россией, вызывает сожаление, сообщил 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда не правовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной», — сказал он.

Песков выразил надежду, что политического подтекста в деле Додона нет. И отметил, что в Москве хотели бы видеть, что все законные права бывшего президента соблюдены.