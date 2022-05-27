Москва, , 13:20 — REGNUM Сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил объединиться с Украиной против России, требуют проверки. Если это так, речь идёт о подрыве позиций ЕС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 мая журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

О намерении британского премьера создать антироссийский альянс сообщила итальянская газета Corriere Della Sera. Утверждается, что Джонсон рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах включить туда Украину, Польшу, страны Прибалтики, а также Турцию.

Песков, комментируя это сообщение, призвал восприниматься его только как публикацию в СМИ. Такие сообщения нельзя считать первоисточником, их нужно подвергать сомнению, сказал он.

«Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой «междоусобчик» с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — предположил представитель Кремля.

Он пообещал, что в Москве будут следить за этой темой.

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