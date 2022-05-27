Песков оценил сообщения об идее Джонсона создать антироссийский альянс
Москва, 27 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил объединиться с Украиной против России, требуют проверки. Если это так, речь идёт о подрыве позиций ЕС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 мая журналистам.
О намерении британского премьера создать антироссийский альянс сообщила итальянская газета Corriere Della Sera. Утверждается, что Джонсон рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах включить туда Украину, Польшу, страны Прибалтики, а также Турцию.
Песков, комментируя это сообщение, призвал восприниматься его только как публикацию в СМИ. Такие сообщения нельзя считать первоисточником, их нужно подвергать сомнению, сказал он.
«Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой «междоусобчик» с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — предположил представитель Кремля.
Он пообещал, что в Москве будут следить за этой темой.
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