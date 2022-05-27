Самара, 27 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан посетил технопарк «Жигулевская долина» и особую экономическую зону (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

ИА REGNUM Россия и Турция

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Сообщается, что в ходе визита были рассмотрены перспективные направления развития сотрудничества между российским регионом и Турцией в торгово-экономической, социально-культурной, научно-технической сферах.

«Самарская область входит в десятку самых привлекательных регионов нашей страны для инвесторов. И бизнес видит в нас надежного партнера — российским и иностранным компаниям мы предоставляем оптимальные логистические маршруты, развитую инфраструктуру инвестплощадок, сопровождение и поддержку на всех этапах реализации проектов. Наш регион уже активно сотрудничает с турецким бизнесом. Уверен, что и в дальнейшем у Самарской области и республики Турция есть большие перспективы для взаимовыгодного партнерства», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

По слова Эрикана, Самарская область входит в приоритетные регионы для развития сотрудничества.

«Торговый оборот между Турцией и Самарской областью сегодня составляет порядка $445 млн в год. Тольятти имеет для нас большое значение, это второй по величине город в Самарской области, мы заинтересованы в развитии наших отношений и готовы заполнить пространство, которое высвободится от других иностранных компаний, которые покинули российский рынок», — приводит пресс-служба слова генерального консула.