Москва, 27 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Каждый второй житель России (49%) отказывается посещать сеть ресторанов McDonald’s под новым брендом. Их позиция — «Ушли так ушли, обратной дороги нет». Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru

Stu pendousmat McDonald’s

После ухода McDonald’s из России 25% его бывших посетителей стали ходить в KFC, 17% — в Burger King, 10% — в несетевые заведения, кофейни и пекарни, 4% — едят шаурму и блюда «Теремка», по 2% — пиццу и «крошку-картошку». Еще 11% предпочли другие кафе и рестораны.

В качестве нового названия сети ресторанов McDonald’s 9% предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-») — например, McRonald’s, McBurger’s. Предложили название «МакДак» или RuMac’s, RusFood, Russian Burger и по 6% опрошенных, «Дядя Ваня» 3%.

Опрос проведён 16–23 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 377 населенных пунктах, посещавшее McDonald’s до ухода из России.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» намеревается открыться в России под новым брендом 12 июня.

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