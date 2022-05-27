Эр-Рияд, 27 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии сообщил агентству Reuters, что переговоры с Ираном о нормализации дипломатических отношений успешно продвигаются.

ru.m.wikipedia.org Саудовская Аравия

Как сообщил источник агентства, в ходе последней встречи делегаций двух стран в Багдаде был достигнут определённый успех, которого, впрочем, пока недостаточно, чтобы разрешить все вопросы двусторонней повестки дня.

Чиновник добавил, что Ирану нужно приложить усилия для того, чтобы «заслужить доверие». Также в Эр-Рияде намереваются получить от Ирана гарантии, направленные на снижение напряжённости в Ближневосточном регионе.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абделлохиян заявил о том, что готов встретиться со своим саудовским коллегой в Багдаде в ближайшее время.