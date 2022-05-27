Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Сухопутные войска из США, по всей вероятности, не будут отправлены в Финляндию и Швецию даже несмотря на то, что обе страны находятся в процессе присоединения к НАТО. Об заявил американский генерал Кристофер Каволи в сенате США, передает шведский телеканал SVT.

Пентагон Tourister.ru

Однако, по его оценке, количество учений в регионе будет увеличиваться.

Генерал Каволи, командующий армией США в Европе и Африке, в июле вступит в должность верховного главнокомандующего НАТО в Европе. 26 мая Каволи посетил Сенат США в связи со своим назначением, где ответил на вопросы парламентариев.

«Центр сил НАТО сместился на восток … В зависимости от того, как будет развиваться конфликт, это продолжится какое-то время», — заявил Каволи.