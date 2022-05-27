Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Швеции в последние недели продолжало медленно снижаться. Об этом 27 мая со ссылкой на отчет Агентства общественного здравоохранения сообщил телеканал SVT.

Швеция

На прошлой неделе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швеции увеличилось — с 1600 случаев неделей ранее до 1800 случаев. Однако в ведомстве это объяснили тем, что в общую статистику были загружены данные по зараженным, которые по причине несвоевременности не были включены ранее.

Согласно отчету Агентства общественного здравоохранения, многие показатели сейчас указывают на «медленное снижение распространения коронавирусной инфекции в Швеции».

Число нуждающихся в помощи реаниматологов пациентов с COVID-19, а также число летальных исходов продолжают снижаться. Всего на прошлой неделе в Швеции на коронавирус протестировали почти 17 500 человек.