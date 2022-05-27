Владимир, 27 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

27 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 622 случая заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 657 пациентов, в том числе 159 — за последние сутки.

За весь период скончался 3461 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.