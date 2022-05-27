* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:01 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использование машин для уборки пшеницы.

Комбайн Government.ru

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили крестьянам, что они при сборе урожая должны использовать ручной труд.

Этот приказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор исполнялся в уездах провинции Гулран, Инджил, Пуштун-Заргун и Гузара.

Крестьяне провинции обеспокоены приказом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляя, что в таком случае процесс уборки пшеницы займёт месяцы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о запрете на использование комбайнов в провинции Герат одновременно с началом уборки урожая пшеницы.