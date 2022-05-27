Лондон, 27 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. За поставку киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО) выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 27 мая сообщает агентство Bloomberg.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Как считает глава британского правительства, указанный вид вооружения, по его мнению, позволит киевским боевикам «защититься от очень жестокой российской артиллерии».

«Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — добавил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного антироссийского альянса.