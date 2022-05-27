Калуга, 27 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В деревне Пучково Калужской области произошла массовая драка между рабочими. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Прокуратура взяла на контроль инцидент с массовой дракой

По предварительным данным, в ночь с 26 на 27 мая на строительной площадке кампуса филиала МГТУ имени Баумана на бытовой почве произошла массовая драка между рабочими. В результате случившегося четверым гражданам были причинены серьезные телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на личный контроль проверку по факту драки. По её результатам будут приняты акты прокурорского реагирования и дана уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц.