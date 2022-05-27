Москва, 27 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Лучшим футболистом мая в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан румынский полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви

Бикфалви признан лучшим по мнению экспертов телеканала «Матч Премьер», а также в результате голосования болельщиков. Эксперты РПЛ отдали выбрали форварда «Сочи» Матео Кассьерру.

В мае 34-летний румынский футболист сыграл в четырёх матчах за «Урал», в которых забил четыре гола. На его счету дублю в играх против «Динамо» (3:2) и «Рубина» (3:0).

Напомним, Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. В составе команды он дважды стал финалистом Кубка России (2017, 2019).