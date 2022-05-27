Бухарест, 27 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате железнодорожной аварии в окрестностях города Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом 27 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Поезд

По предварительным данным, авария произошла на переезде, когда пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль. При этом локомотив сошел с рельсов.

Раненые были доставлены в местную больницу. Движение на указанном участке железной дороги блокировано в обоих направлениях.

Ведётся следствие.