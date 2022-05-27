Москва, 27 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины в настоящее время заморожены. Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков рассказал журналистам, что переговоры между Москвой и Киевом заморожены. При этом инициатором остановки переговорного процесса является украинская сторона.

Он отметил, что этот факт контрастирует со словами президента Украины Владимира Зеленского о необходимости переговоров на высшем уровне. При этом Киев постоянно делает заявления, которые не дают понять, готовы ли украинские власти проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел, сказал Песков.