Кабул, , 12:58 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что за последнюю неделю более 7000 афганских беженцев были депортированы из Ирана.

Афганские беженцы

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что в это число входят 257 семей (1087 человек) и 6534 отдельных лица.

Масштабы депортации афганских беженцев из Ирана возросли до беспрецедентного уровня с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Согласно статистике, через ирано-афганску границу в Нимрозе в Афганистан ежедневно возвращается около тысячи мигрантов.