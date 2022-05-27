Симферополь, 27 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые пресекли канал поставки огнестрельного оружия с территории Украины в Крым. Об этом глава региона написал телеграм-канале 27 мая.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«Очередное подтверждение очевидного факта: единственным способом устранить все угрозы, исходящие с этой территории, является демилитаризация и денацификация Украины. Других вариантов нет», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что одной из первоочередных задач после окончания специальной военной операции станет разоружение населения и устранение последствий «бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая УФСБ по Республике Крым и Севастополю сообщило о пресечении канала поставок огнестрельного оружия с Украины в Крым. С поличным при продаже автомата был задержан продавец, посредник и двое покупателей, жители Евпатории. Все они стали фигурантами уголовного дела.