Боровичи, Новгородская область, 27 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Новгородской области приговорили к полутора годам колонии-поселения с лишением водительского удостоверения бывшего полицейского, по вине которого погиб мотоциклист, сообщили 27 мая в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

Смертельное ДТП с участием служебного автомобиля полиции и мотоцикла произошло 15 июля 2021 года. Как смогло доказать в суде гособвинение, на тот момент участковый МО МВД России «Боровичский» за рулем служебного автомобиля ехал по одной из улиц города Боровичи. Блюститель правопорядка нарушил правило ПДД и не уступил дорогу 42-летнему мотоциклисту, в результате чего тот погиб на месте ДТП.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»). Суд, рассмотрев дело, признал бывшего участкового виновным и приговорил его к 1 году шести месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил обвиненного права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на тот же срок.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в СУ СК по Новгородской области.

Заметим, что согласно УК РФ, полицейскому грозило наказание до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.