Москва, 27 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Именно сейчас крупный российский бизнес может искупить свою вину за то, что он сделал со страной и народом в 1990-е и продолжал делать в 2000-е, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 мая, комментируя публикацию AP.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

Как сообщалось ранее, по данным издания, западные политики обсуждают возможность предоставления российским бизнесменам возможности «откупиться от санкций», при условии, что те направят деньги на восстановление Украины.

«Речь идёт об очередном заходе на тему вербовки прозападных предателей в России. С людьми творческих профессий не очень получилось: уехали преимущественно отщепенцы, те, кто на деле является уже отбросами русской культурной среды, так вот теперь решили усилить давление на бизнес. Через «помощь Украине» российским бизнесменам предлагается продемонстрировать несогласие с курсом своей страны. Идея, конечно, безумная, но это для нас, нормальных людей, верящих в победу добра над злом. Зло в мире, однако, бывает, торжествует. На это и расчёт: что говорить о высоких целях, отражении нового западного «дранг нах остен», борьбе с нацизмом, защите своего народа, о том, наконец, что о тебе скажут потомки, — главное, чтобы на твою жизнь хватило роскоши.

Надеюсь, что перед лицом сегодняшних обстоятельств крупный российский бизнес умнеет. Хотя, как мы видим, с соображением у многих дело обстоит не очень: предупреждал же их президент, что надо возвращать активы в Россию, иначе «замучаются пыль глотать», но многие не послушались… Как бы то ни было, разумные люди должны понимать, что прогнёшься сейчас, так и будут тебя американцы и даже канадцы, не говоря уже о поляках, всю жизнь нагибать под свои нужны.

Вижу сейчас именно тот момент, когда крупный российский бизнес может искупить свою вину за то, что он сделал со страной и своим народом в 1990-е и продолжал делать в 2000-е годы. Средний и мелкий бизнес, как мы видим, в своём большинстве активно поддерживает борьбу с Западом, освобождение русских земель от нацистов. Сплочение во время войны дорогого стоит.

А насчёт замороженной на Западе недвижимости, бумаг и прочего беспокоиться не надо: всё вернут с процентами. Не хотите (это к бизнесменам) поддерживать войну с Западом ради идеи, поддержите за проценты!» — отметил Михаил Демурин.