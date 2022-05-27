27 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 26 мая глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о переименовании улицы Дмитрия Донцова в Мелитополе в улицу Павла Судоплатова.

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM 26 мая глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о переименовании улицы Дмитрия Донцова в Мелитополе в улицу Павла Судоплатова.

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Переименовать улицу имени Дмитрия Донцова в г. Мелитополь в улицу имени Павла Судоплатова. Главе военно-гражданской администрации г. Мелитополя обеспечить реализацию данного распоряжения, установить мемориальную доску до 12 июня 2022 года на доме № 1 по улице Павла Судоплатова», — приводит распоряжение главы ВГА Мелитополя ИА Красная Весна.

Новость обсудили в социальных сетях.

«Это самое лучшее! Надо в каждом городе такую улицу! Чтобы ходили и помнили Ковпака, Кузнецова, героев-молодогвардейцев, [советского партизана-разведчика, самого молодого Героя Советского Союза] Валю Котика и многих других, отдавших жизнь, чтобы мы жили!» — написала Ирина Г.

«Вот это я понимаю, денацификация! Мы помним всех героев войны, которые боролись с фашистами и нацистами», — отметила Альфина.

«Отличная новость. Павел Анатольевич — достойный человек!!!» — отреагировал Тимофеич Е.

«Теперь малышам будет на кого равняется, а то на бандита как-то «не комильфо», — отметила Елена М.

«Остальным областям бывшей УССР приготовиться», — призвал Су-30.

«Надо ещё в Киеве проспект [Бандеры] переименовать», — добавил Виталий Ш.

«И улицу Коммунаров назад верните!!!» — пишет Татьяна.

«И памятник надо будет поставить», — отметил Сергей.

«Справедливость восторжествовала!!!» — написала Настя Н.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Это который [главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Евгения Коновальца ликвидировал и все ихнее кубло бандеровское гонял», — напомнил Eugene.

«Он знал, как бандеровцев уничтожать», — отреагировала Svetlana.

«Где-то в бункере отчаянно, как блохастая псина, задней лапой чешется Володимир Адольфович Гит… Зеленский. Это, наверное, нервное?!..» — с сарказмом пишет Ольга Николаевна.

«Чудесно! А сколько ещё имён замечательных людей, незаслуженно забытых, но посвятивших свою жизнь служению Отечеству! Они ждут своего часа прославления и утверждения», — добавил Николай Анатольевич.

«Это закономерно. Он родился в Мелитополе», — в свою очередь напомнил Владимир.

«Герои возвращаются», — отреагировал Владимир.

«Наконец-то улицы в честь Настоящих Героев Украины будут называть, а не за «заслуги» разных подленьких и мерзких пособников нацистов-карателей, убийц-садистов, извращенцев и террористов…» — отметил Genych K.

«Истинным героям слава», — написала Catherine S.

«Великий человек великой страны!» — добавил Алекс П.

«Почитайте архивы, кое-что есть в открытом доступе. Это очень крутой человек. Воин с Большой буквы. Мозг», — подытожил Богдан С.

Напомним, Павел Судоплатов был уроженцем Мелитополя, советским разведчиком и сотрудником НКВД. В 1938 году он ликвидировал одного из лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца. После ликвидации Коновальца в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) между сторонниками Андрея Мельника и Степана Бандеры развязалась борьба за власть, расколовшая ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, Дмитрий Донцов был ведущим теоретиком украинского национализма.