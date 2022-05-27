Париж, , 12:56 — REGNUM Францию обвинили в нарушении эмбарго на поставки оружия России после обнаружения на российских танках системы ночного прицеливания французской промышленной компании Thales, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С 2014 года Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия России.

По данным французских СМИ, Украина обвиняет Францию в модернизации сухопутных и военно-воздушных сил России. С 2015 года Франция выдала не менее 76 лицензий на экспорт военной техники в Россию на сумму 152 млн евро. Эти контракты касаются тепловизионных камер для оснащения более 1000 танков, а также навигационных систем и инфракрасных детекторов для истребителей и боевых вертолетов.

Представитель Минобороны Франции Эрве Гранжан отреагировал на обвинения.

«Франция очень строго соблюдает введенное в 2014 году эмбарго на продажу оружия России», — пояснил представитель министерства обороны Франции.

Согласно отчету за 2021 год, контракты с Россией, заключенные до введения эмбарго, фактически продолжали действовать до истечения срока их действия в 2020 году, и с тех пор ни один из них не был заключен, а по данным Thales, последнее оборудование было поставлено в 2019 году.