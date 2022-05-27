Москва, 27 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Власти Украины выступают с противоречивыми заявлениями, из-за чего невозможно понять, чего хочет Киев. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 мая журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что переговоры Москвы и Киева заморожены по решению украинской стороны и в соответствии с избранной ею линией. Это совершенно контрастирует с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская сторона якобы не хочет переговоров.

«Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что условия перемирия, о которых говорит Зеленский, в принципе невыполнимы и доходят до идиотизма.

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