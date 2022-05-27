Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Крупнейшее газовое хранилище в Центральной Европе Хайдах, расположенное в Австрии, может пострадать от действий Германии против России, пишет американское издание Bloomberg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газовое хранилище Хайдах, подключенное только к немецкой энергосистеме, вряд ли будет заполнено после того, как Москва прекратила поставки газа в подразделение Gazprom Germania, захваченное правительством Германии», — говорится в статье.

Также сообщается, что ЕС необходимо создать запасы топлива, чтобы поддерживать свою промышленность и не замерзнуть следующей зимой, однако действия Германии лишили Австрии жизненно важных поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австрии всеми силами старается уйти от многолетней зависимости от Газпрома. При этом австрийский чиновник по энергетике заявил о том, что Австрии понадобятся долгие годы, чтобы уйти от зависимости от российского природного газа. Министр энергетики Австрии Леонора Глевессер подчеркнула, что альтернативы большим запасам сырья нет, и по этой причине необходимо создавать стратегический резерв.

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