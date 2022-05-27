Талукан, Афганистан, 27 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар один человек погиб в результате овала на золотом руднике в уезде Ходжа Гар.

Zabaykalye.sledcom.ru Штрек Новоширокинского рудника

Источники сообщили газете «8 Собх», что мужчина работал на золотом руднике и остался под завалом, когда рудник обрушился. Тело погибшего вытащили из-под земли усилиями местных жителей.

Источники добавляют, что незаконная добыча ставит под угрозу жизнь рабочих.

Стоит отметить, что в результате обвалов на шахтах в провинциях Тахар и Бадахшан уже погибло более десяти рабочих.