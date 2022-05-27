Ульяновск, , 12:53 — REGNUM В Ульяновской области выявили за минувшие сутки 45 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 49 человек. Госпитализировали в региональные больницы еще 18 ковид-пациентов, сообщает 27 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 814 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 197 293 пациента, скончались 4684 человека, в том числе — один за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области не исключают в конце мая новую волну заболевания.

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