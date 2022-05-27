27 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:03 — REGNUM Председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и члены его семьи готовятся к побегу за границу и что в рамках этой подготовки через два фонда были осуществлены переводы денег в США. В своем заявлении, сделанном во вторник вечером, Кылычдароглу, отметив, что «у нас есть документы и подтверждения денежных переводов», сообщил, что посредством фондов TÜRGEV и Ensar в Америку были тайно выведены деньги. Известно, что эти фонды контролируются семьей Эрдогана. В эти фонды, открытые в период, когда он занимал пост премьер-министра, были переданы многие исторические здания, имущество и земельные участки. В эти фонды также были произведены выплаты из казны. Кемаль Кылычдароглу заявил, что перевод этих денег является подготовкой к выезду Эрдогана и его семьи за границу. В своем выступлении Кылычдароглу поделился некоторыми документами, которые, с его слов, были банковскими квитанциями, и повторил свой призыв к чиновникам «не быть орудием преступления». Кылычдароглу заявил:

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем, кто превратил страну в Катар, не стоит рассчитывать, что он отправится в Катар… Они же знают, что в тех странах нет закона, они отправят их обратно первым же самолетом. Они смогут прятаться, используя законы США. Эта страна с верховенством закона. Другими словами, они хотят бежать из страны, которую они разрушили посредством беззакония, в США, чтобы искать убежища, обратившись к закону».

Фонды TÜRGEV и Ensar в своих письменных заявлениях опровергли и осудили заявления Кылычдароглу.

Данный вопрос, вынесенный на повестку дня в социальных сетях как «Эрдоган собирается бежать», вызвал различные дискуссии на эту тему.

Спикер ПСР Омер Челик в своем аккаунте в социальной сети отреагировал следующим образом:

@omerrcelik: «Мы решительно осуждаем заявления, сделанные председателем РНП Кемалем Кылычдароглу относительно уважаемого президента и членов его семьи. Заявления Кылычдароглу — это не политический способ, а клеветническая кампания…»

@omerrcelik: «Кылычдароглу, говоря о нашем уважаемом президенте, использовал выражение «сбежит». Он использовал его и раньше. Однако наш народ отчетливо увидел в ночь переворота 15 июля, кто вышел против танков вместе с народом, а кто сбежал, уступая дорогу танкам».

Пользователь по имени Алтан Бертан отвечает на этот комментарий следующим образом.

@altanbertan15: «Зачем же вы снова связали это с переворотом 15 июля, господин министр? Этот народ вышел на улицы не из-за Эрдогана, а потому что верил, что избранное правительство будет свергнуто посредством выборов. И вы до сих пор не поняли этого… Если бы вместо Эрдогана был Кылычдароглу, этот народ сделал бы ровно то же самое».

Пользователь с ником Devrimciler Ölmez (Революционеры не умрут) высказывается в пользу предыдущего комментария.

@KomunistBiri34: «Омер Челик, заявивший, что документы, принадлежащие фонду Türgev, о котором упоминал Кылычдароглу, фальшивые, ранее также заявлял, что документы с острова Мэн тоже были фальшивыми, однако суд признал их подлинными. На самом деле, фейком является только государственный переворот 15 июля. Я тоже считаю, что Фахреттин Алтун, Биляль Эрдоган сбегут в США».

Кемаль Кылычдароглу Ziya KOSEOGLU

Омер Гюлер публикует следующий комментарий.

@TomerGuler: «Пожалуйста, напомните Кемалю Кылычдароглу, что для того, чтобы Эрдоган дошел до точки, чтобы совершить побег, он должен сначала победить на выборах».

Пользователь с ником Gergerli Zenci отвечает на это следующим образом.

@GergerliZenci: «Друг мой, зачем человеку бежать, когда он все держит в своих руках?»

Феномен из Twitter с ником Who публикует следующий комментарий.

@who98 408 150: «У страны похищены миллиарды долларов… Похищены тонны золота… Похищены исторические артефакты… Следы этих потерь будут ощущаться спустя годы после ухода Эрдогана… Не сомневайтесь, Эрдоган сбежит или попытается сбежать… Однако тогда люди поймут, какие руины он оставил после себя…»

Блогер с ником Herkese Özgürlük Ve Adalet (Всем свободы и справедливости) публикует следующий ответ, прилагая фотографии.

@1AdaletOzgurluk: «Фонд Биляля Эрдогана купил в Америке фермерское угодье за 2,6 миллиона! На государственные деньги. Это известно. Его отец 30 лет назад жил в съемном простом доме в трущобах. И Партия благоденствия оплачивала за него арендную плату!»

Пользователь по имени Олгун Учакчы публикует следующий комментарий

@olgunucakci: «Уйдет после выборов? Не слишком-то доверяйте народу, вспомните слова покойного журналиста и писателя Азиза Несина о том, сколько среди народа умных людей. Турецкий народ за всю историю постоянно подвергался уничтожению со стороны торговцев религией и до сих пор не поумнел».

Пользователь с ником Kartal отвечает на это следующим комментарием.

@IncerOlcay: «Не будь пессимистом, друг мой! Это может прозвучать банально, но эта страна справилась с голодом, нищетой, невежеством и агентурой после войны за независимость, построила заводы, развила свой язык, одежду, стала цивилизованной. Она встала на ноги благодаря сельскому хозяйству и животноводству… Пусть лучше они уедут… Мы снова возродимся из своего пепла. Будь спокоен на этот счет, дорогой мой друг».