София, 27 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Члены комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приступили к обсуждению нового правительственного плана, предусматривающего повышение тарифов на электроэнергию для промышленных и бытовых потребителей. Об этом 27 мая сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Предполагается, что с 1 июля текущего года цены в соответствующих платежных документах вырастут на 25%.

«В данный момент это является оптимальным предложением, учитывая рост цен на энергоносители на мировых рынках и общие инфляционные процессы в Болгарии», — говорится в заявлении КЭВР.

При этом в правительстве Болгарии уже подчеркнули, что официальная София планирует ввести новые компенсации на указанный вид услуг ЖКХ для владельцев квартир и частных домов.