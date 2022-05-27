* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:50 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют встречу по Афганистану в Таджикистане. Двухдневная встреча советников по национальной безопасности стран региона проходит с 27 мая в Душанбе, столице Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют любую встречу по Афганистану.

«Исламский Эмират Афганистан ценит каждую встречу, проводимую в соседних странах и регионе по Афганистану. Страны региона также понимают важность безопасности в Афганистане и работают с Афганистаном над укреплением безопасности», — подчеркнул он.

Самангани заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь заверяют все страны, что с территории Афганистана не исходит никакая угроза.

По сообщениям некоторых зарубежных СМИ, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, политическая, экономическая и гуманитарная ситуация в Афганистане.