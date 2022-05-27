Донецк, 27 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Город Ясиноватая попал под обстрел украинских формирований. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Новая атака зафиксирована в 12:25 с позиций в Авдеевки. Боевики открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по городу Ясиноватая, выпустив десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска нанесли артиллерийские удары по районам Донецка.