Рига, , 12:50 — REGNUM Власти Латвии хотят и дальше сокращать свое дипломатическое представительство в России, однако латвийский посол в Москве продолжит выполнять свои обязанности. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгарс Ринкевичс в интервью телеканалу TV3.

Флаг Латвии

«Нет, мы этого делать не будем, также как этого не делают и другие страны — члены Европейского Союза (ЕС) по одной причине — мы по-прежнему видим необходимость согласования на уровне послов ЕС и НАТО действий и в Москве», — сказал он, добавив, что о причинах подобного решения Литвы нужно спрашивать у литовской стороны.

При этом Ринкевичс уточнил, что Латвия сокращает свое дипломатическое представительство в РФ и отметил, что в рамках этого уже закрыты два латвийских консульства, а с 1 июля перестанет работать консульский отдел посольства в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что в первом квартале 2022 года в Латвии произведено 13,5 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 22,2% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.