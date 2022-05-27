Ижевск, 27 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За сутки в Удмуртии госпитализировали 21 пациента с COVID-19. Об этом 27 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявили за прошлый день 30 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 35 человек.

Всего в республике зарегистрировано 166 798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 386 пациентов, скончались 3839 человек. За сутки выписали 30 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Новой Зеландии до середины июня будет готовить окончательный список показаний для вакцинации от коронавируса четвертой дозой.

Читайте также: Граждан Новой Зеландии призвали четвёртый раз привиться от COVID-19