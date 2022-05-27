Волонтёры восстановят дом костромской инспекции по охране ОКН
Кострома, 27 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Участники фестиваля «Том Сойер Фест» восстановят дом, в котором располагается государственный орган — инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Волонтёры проведут косметический ремонт — ошкурят и покрасят стены здания, при необходимости заменят мелкие конструктивные детали. Работы будут проводиться в июле–сентябре 2022 года. Организатор фестиваля Александр Семенихин объяснил, что выбрал неоднозначный объект специально. Он хочет привлечь внимание как можно большего круга горожан к сохранению деревянного зодчества и доказать, что с чиновниками можно найти общий язык.
Дом крестьянина Фролова был построен в Костроме в 1878–1882 годах. Он является «интересным образцом» жилой застройки конца 19 века в духе эклектики и русского стиля. В здании сохранились печи из белого кафеля, парадная лестница с украшениями.
Справка: волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливают дома на средства спонсоров. В 2021 году их силами в Костроме был покрашен 101-летний дом, построенный силами советских рабочих и инженеров за 1 день. Он располагается на улице Полянской, сейчас в нём находится центр гуманитарной помощи.