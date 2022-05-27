Кострома, 27 мая, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Участники фестиваля «Том Сойер Фест» восстановят дом, в котором располагается государственный орган — инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом Фролова в Костроме

Волонтёры проведут косметический ремонт — ошкурят и покрасят стены здания, при необходимости заменят мелкие конструктивные детали. Работы будут проводиться в июле–сентябре 2022 года. Организатор фестиваля Александр Семенихин объяснил, что выбрал неоднозначный объект специально. Он хочет привлечь внимание как можно большего круга горожан к сохранению деревянного зодчества и доказать, что с чиновниками можно найти общий язык.

«Для того, чтобы привлечь как можно больше волонтёров и сочувствующих, объект должен быть интересным, красивым, находиться на видном месте. Этот дом соответствует всем критериям. Да, в нём находится инспекция ОКН, но я прежде всего вижу дом, мне не так важно, кто в нём живёт. Кроме этого в Костроме общественники не верят, что с властью можно взаимодействовать конструктивно. Мне хотелось бы доказать что чиновники нормальные люди, с ними можно контактировать», — сказал Семенихин.

Дом крестьянина Фролова был построен в Костроме в 1878–1882 годах. Он является «интересным образцом» жилой застройки конца 19 века в духе эклектики и русского стиля. В здании сохранились печи из белого кафеля, парадная лестница с украшениями.