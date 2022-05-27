Москва, , 12:46 — REGNUM На пропускном пункте на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» ведутся работы, которые позволят повысить его эффективности почти в три раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба Минтранса России.

Верхний Ларс © Sputnik

«К июлю этого года будет введено дополнительно 12 полос, к концу года ещё 12. Таким образом, суммарное количество полос на пункте пропуска «Верхний Ларс» достигнет 39 (на 25 полос больше, чем сейчас)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время из-за большого потока грузовых машин, следующих через территорию Грузии в Россию, в очереди накапливается до 900 машин, которые ждут оформление не более трёх дней. Сообщается, что принятые меры уже позволили увеличить пропускную способность пункта с 1,5 тыс. до 2,3 тыс. машин в сутки.

Стоит отметить, ранее в армянских СМИ сообщили, что грузовики из Армении, которые везут товары в Россию, вынуждены подолгу выстаивать в очереди при выезде с территории Грузии. По данным журналистов, перед пропускным пунктом скапливались тысячи машин и ждали оформления по две недели. В Грузии это объяснили работами, которые ведёт российская сторона.