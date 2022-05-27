* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Бывший командующий Центральным командованием США заявил, что американские военные имеют слабые возможности для нанесения ударов по террористическим группировкам в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Генерал Джозеф Вотел считает, что США не могут сдерживать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без присутствия разведки и военных в Афганистане и сотрудничества соседних стран.

Высокопоставленные военные США заявили, что они полагаются на воздушную разведку и разведданные для подавления террористических группировок в Афганистане. В настоящее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это две группировки, за деятельностью которых США пристально следят в Афганистане и регионе.

«Важно иметь [способность нанести удар], и я не уверен, что у нас есть такая способность», — сказал газете Washington Examiner генерал Вотел, который был командующим CENTCOM с 2016 по 2019 год.

Американские военные чиновники, такие как генерал Скотт Брейер, начальник разведывательного управления Пентагона, говорят, что угроза со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане возрастёт в следующем году, и они рассматривают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как серьёзную угрозу интересам США.

Генерал Вотел считает важным наносить постоянные удары по этим группировкам для сдерживания террористической угрозы. Однако, по его мнению, эта возможность ограничена из-за отсутствия американских войск в Афганистане.

«Когда мы выводим все наши силы, когда мы теряем не только наши военные возможности, но и нашу разведку, мы теряем понимание того, что происходит в этой стране, — сказал Вотел. — Эта ситуация создаст условия для роста [террористических] сил, и у нас возникнут большие проблемы».

На данный момент официальные лица США надеются, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдержит угрозу, подавив ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему имеет возможность проводить террористические акты в стране, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверяют, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане больше не представляет угрозы.

Генеральный инспектор министерства обороны США заявил в недавнем отчёте, что Пентагон собирает разведданные о террористических группировках в Афганистане с воздуха и при необходимости атакует их. Однако для этой операции США необходимо сотрудничество соседей Афганистана, из которых свое воздушное пространство Соединённым Штатам пока предоставил только Пакистан.

Генерал Майкл Курилла, нынешний командующий CENTCOM, заявил Конгрессу США в феврале, что контртеррористическая операция была бы «чрезвычайно сложной, но не невозможной». Вот почему высшее командование США настаивает на увеличении своих возможностей.