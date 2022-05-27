Рига, 27 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Латвия не планирует отзывать своего посла из Москвы, сообщил 27 мая глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

ИА REGNUM Латвия — Россия

«Нет, мы этого делать не будем, также как этого не делают и другие страны — члены Европейского Союза», — сказал он в интервью телеканалу TV3.

Ринкевичс пояснил, что МИД видит необходимость согласований действий и в Москве.

«Почему Литва приняла такое решение, надо спрашивать у них», — сказал он.