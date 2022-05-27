Симферополь, 27 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте в муниципалитетах Республики Крым вырастет с 1 июня. Соответствующий приказ государственного комитета по ценам и тарифам опубликован 26 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ощественный транспорт в Крыму

Так, в Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии, Ялте стоимость проезда составит 25 рублей за поездку при безналичной оплате и 28 — при наличной. Ранее действовал тариф — 25 и 22 рубля за наличные и при безналичной оплате соответственно.

Также поднимется стоимость проезда в Бахчисарае, Саках, Судаке и пгт. Черноморское. Если пока цена поездки оставляет 17 рублей при безналичной оплате и 22 рубля за наличные, то с 1 июня тариф составит, соответственно, 22 и 25 рублей за поездку.