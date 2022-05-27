Саранск, , 12:42 — REGNUM За сутки в Мордовии после перенесенного COVID-19 выписали 26 человек, всего коронавирус побороли 66 514 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 27 мая, всего в регионе подтвердили 68 061 случай заражения коронавирусом, из них 30 — за минувший день. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1387 человек, за сутки умерших нет.

В больницы Мордовии за последние сутки госпитализировали десять ковид-пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Южной Корее первую дозу вакцины от COVID-19 получили 45 050 715 человек. Уровень вакцинации составил 87,8%.

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