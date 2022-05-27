Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Церемония награждения почётных граждан Санкт-Петербурга, избранных в 2022 году, состоялась в Мариинском дворце. Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и экс-главе Ленинградского горисполкома Владимиру Ходыреву вручили награды и дипломы 27 мая, в честь Дня города, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Gov.spb.ru Чествование почетных граждан Петербурга

В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Александр Бельский и губернатор Петербурга Александр Беглов. Председатель Заксобрания подчеркнул, что это звание присваивается за большой вклад в развитие города.

«Хотел бы от имени петербуржцев поздравить вас с высокой городской наградой. У вас у всех много государственных наград, но я уверен, что для вас эта награда будет самой значимой, самой дорогой, самой тёплой», — обратился губернатор к Миллеру и Ходыреву.

Беглов отметил вклад ПАО «Газпром» в развитие города и инфраструктуры. Холдинг обеспечил город 16 тыс. светильниками, предоставил помощь культурной сфере Петербурга, способствовал восстановлению памятников.

«Для меня большая честь — присвоение звания почётного гражданина Санкт-Петербурга. Получить столь высокое и ценное от своих земляков — это большая ответственность. И очень трогательно, что это происходит в день, когда мы все готовимся праздновать 350-летний юбилей со дня рождения Петра Великого», — заявил Алексей Миллер.

В свою очередь, как подчеркнул Беглов, Ленинградский горисполком повлиял на социально-экономическое развитие города. Так, при Владимире Ходыреве в Ленинграде появился комплекс защитных сооружение от наводнений.

«Сегодня я чувствую себя человеком, который неслучайно живёт и работает в этом городе. Я благодарю судьбу, что мне пришлось работать здесь с такими прекрасными людьми, с такими ленинградцами, которые делали всё и делают сейчас для процветания нашей Родины, для процветания нашего города», — отметил Ходырев.

Напомним, что почётные граждане определяются на закрытом заседании Петербургского парламента. В этом году большинство депутатов проголосовали за Алексея Миллера (39 голосов) и Владимира Ходырева (37).